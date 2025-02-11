Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование иностранных слов на вывесках и витринах

Депутаты Госдумы России в первом чтении приняли законопроект, который ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Основной смысл инициативы, внесенной в Госдуму еще в 2023 году, — «защитить русский язык», а также «существенно ограничить» использование англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве на территории России, говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона, среди прочего, предусматривает требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей. «Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, „coffee“, „fresh“, „sale“, „shop“, „open“ и т. п.», — объяснили авторы инициативы.

При этом требования законопроекта не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

В России уже действуют похожие законодательные нормы, которые, по словам их авторов, также направлены «защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». В феврале 2023 года Владимир Путин подписал закон запрещающий использование иностранных слов, имеющих русские синонимы, в случае использования языка в качестве государственного.

Вот о чем этот закон

Госдума хочет запретить использование иностранных слов. Это просто кринж или уже треш? Спокойно! Пока для оверреактинга нет причин 11 карточек