Баку объявил Николая Валуева персоной нон грата после его призыва изучить деятельность азербайджанской диаспоры

Власти Азербайджана объявили депутата Госдумы Николая Валуева персоной нон грата, назвав его заявления в адрес азербайджанского народа «оскорбительными». Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает издание Report.

«Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», — сообщил представитель МИД.

Гаджизаде также отметил, что Валуев не единственный российский депутат, который числится в списке «нежелательных лиц». Ранее туда включили Константина Затулина и Виталия Милонова. Представитель МИД выразил сожаление, что все трое депутатов — члены «Единой России».

6 февраля Валуев в своем телеграм-канале прокомментировал новость о том, что Россотрудничество, которое управляет Русским домом в Баку, получило от властей Азербайджана официальное уведомление о прекращении деятельности.

«Но вот чем Россотрудничество не угодило? А это все из „дрючбы народов“, сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные „диаспоры“. И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие. Крайне необходимые не только в России, но и на исторической Родине. И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться. Не пришло ли время присмотреться к ним еще внимательнее. К диаспорам конечно», — написал Валуев (орфография автора сохранена).

Позже он опубликовал еще один пост, в котором говорилось, что у «восточных и азиатских» соседей России «податливость воспринимается как слабость». По его мнению, их влияние в России — «это диаспоры, зачастую достаточно неформальные образования с большой широтой охвата и возможностей»,

«Спокойно, с пониманием политической и силовой поддержки внутри государства нашего российского, без ругани и криков всю эту шоблу-облу прогоняем через сито закона. А там и незаконная миграция, неуплата налогов, рейдерство и прочие интересные вещи», — заявил депутат (орфография автора сохранена).

В конце января BakuTV утверждал, что под прикрытием Русского дома в Баку работают российские спецслужбы. После этого азербайджанский посол Рахман Мустафаев был вызван в МИД России, ему выразили недовольство. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о подготовке иска в суд о защите деловой репутации.