Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея будет «неизменно поддерживать справедливое дело российской армии»

Северная Корея намерена поддерживать Россию в вопросе «защиты территориальной целостности», заявил глава страны Ким Чен Ын во время посещения Минобороны КНДР 8 февраля, сообщило агентство Reuters.

«Армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией», — сказал Ким Чен Ын.

В ходе своего визита глава КНДР также раскритиковал трехстороннее военное сотрудничество Южной Кореи, Японии и США. По словам Ким Чен Ына, эти страны ответственны за «рост напряженности» в регионе. Он заявил, что КНДР «не хочет излишней напряженности», но будет «принимать последовательные контрмеры, чтобы обеспечить военный баланс».

По данным США, Южной Кореи и Украины, власти КНДР направили около 11 тысяч северокорейских военных для участия в российско-украинской войне. Их задействовали в боевых действиях в Курской области России. Газета The New York Times сообщила в январе, что северокорейских военных отвели от линии фронта после тяжелых потерь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 февраля, что Россия вновь привлекла северокорейских солдат к боям в Курской области.

Северная Корея при помощи России собирается в 2025 году наладить серийное производство беспилотников, сообщил 8 февраля японский телеканал NHK, ссылаясь на источники. По их данным, производство БПЛА начнут в ответ на то, что Северная Корея присоединилась к войне на стороне России.

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