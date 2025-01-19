Словарик для общения с украинцами, новогоднее письмо Ким Чен Ына, брошюра об оказании первой помощи The Washington Post показала, что носят с собой северокорейские солдаты, вооющие в Курской области

Бойцы Сил специальных операций Украины показали журналистам газеты The Washington Post личные вещи северокорейских военных, принимавших участие в боях на территории Курской области. Среди этих вещей — новогоднее обращение лидера КНДР Ким Чен Ына, словарик, брошюра со схемой оказания первой помощи, а также оружие и снаряжение.

Записка с текстом новогоднего поздравления от Ким Чен Ына, найденная на теле убитого северокорейского солдата. Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

На телах убитых северокорейских солдат были найдены две рукописные записки с обращением лидера страны Ким Чен Ына — они датированы 31 декабря и 1 января. Источник этих сообщений неясен: The Washington Post полагает, что записки могли прислать военным из Пхеньяна, либо солдатам зачитали текст послания командиры, а те — записали его.

Товарищи! <…> Вы понесли потери, от которых щемит сердце, и пережили радости от побед, завоеванных дорогой ценой. [Почувствовали] бесценное чувство истинного товарищества и патриотизма, и все это — так далеко от родины. <…> Товарищи! Я очень сильно скучаю по вам, товарищи. Желаю вам здоровья и безопасного возвращения домой. <…> Пожалуйста, сражайтесь со стократной храбростью.

Среди вещей, которые показали журналистам украинские военные, были автомат АК-12 и рюкзак с пристегнутой к нему лопатой. Один из собеседников издания, 31-летний военный по имени Влад (другую информацию о себе раскрывать он отказался), заявил, что бойцы из КНДР получили более качественное обмундирование, чем обычно бывает у россиян: «Россияне гораздо хуже экипированы. Россияне хотели покрасоваться перед северокорейцами».

Ed Ram / The Washington Post / Getty Images Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

Другой документ, найденный на теле убитого северокорейского солдата, представляет собой словарик, где по-корейски записано звучание фраз на русском языке, которые могут пригодиться в бою и при обращении с военопленными. Среди них: «Стой», «Руки вверх», «Бросьте свое оружие», «Раздевайся», «Сними обувь», «Сопротивление не имеет смысла», «Если вы сдадитесь, гарантирую вашу жизнь» и «Где запускаются квадрокоптеры?».

Словарик, найденный на теле убитого солдата из КНДР. Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

The Washington Post отмечает, что собранные на поле боя вещи, а также рассказы украинских военослужащих позволяют охарактеризовать военных из КНДР, вооющих в Курской области, как «высокомотивированных, организованных, хорошо обученных и лучше, чем российская пехота, экипированных» солдат — даже несмотря на то, что они несут тяжелые потери.

Обложка брошюры по оказанию первой помощи. На обложке по-корейски написано: «Министерство обороны Российской Федерации. Неотложная медицинская помощь». Ed Ram / The Washington Post / Getty Images Страницы из брошюры по оказанию первой помощи, посвященные накладыванию жгута. Документ найден на теле убитого северокорейского солдата. Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

Ни Москва, ни Пхеньян официально не признавали участие северокорейских солдат в войне в Украине и боях за Курскую область. У северокорейских солдат находят военные билеты, выданные в России — с местом рождения в Тыве.

Военные из Сил специальных операций ВСУ, общавшиеся с The Washington Post, рассказали, что в середине декабря 2024 года их отправили в Курскую область с двумя задачами: стабилизировать контроль над украинскими позициями в лесополосе, а также захватить военопленного из КНДР.

Они выбрали солдата, которого планировали взять в плен, ранили его и унесли на украинские позиции. Там военные врачи стабилизировали его состояние, но в результате последовавшей в тот же день атаки со стороны российских войск пленник погиб. Его тело передали украинским властям.

По словам военнослужащих, официальные представители Великобритании и Южной Кореи взяли с тела образцы ДНК в надежде доказать участие Северной Кореи в войне.

Брошюра с рукописными текстами патриотических песен, найденная на теле убитого корейского солдата. В строках на левой стороне говорится: «Даже когда рухнули небеса, руки родины защитили наши жизни. <…> Даже если я буду рожден сотню раз, я хочу оказаться только в этих руках. В руках родины». Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

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