В Ростове-на-Дону при атаке украинских беспилотников получили повреждения 14 многоквартирных домов
Источник: Юрий Слюсарь
Украинские беспилотники в ночь на 8 февраля атаковали Ростов-на-Дону, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам Слюсаря, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате падения их обломков были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах, а также газовая труба в одном из них.
При атаке никто не пострадал, 68 жильцов одного из домов были эвакуированы.
Минобороны России, в свою очередь, заявило, что ночью над РФ были перехвачены 36 дронов. Помимо Ростовской области, беспилотники атаковали Волгоградскую и Белгородскую, а также Краснодарский край.