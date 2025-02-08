В Москве произошел пожар на территории Электрозавода. На верхних этажах горящего здания заблокированы люди

В Москве произошел пожар в одном из зданий на территории Электрозавода, сообщает ТАСС.

Пожару присвоен третий ранг сложности. В здании на верхних этажах заблокированы люди. Их точное количество неясно — Baza пишет, что их около 30 человек, Mash сообщает о десяти, Shot — о 50.

«Для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы», — говорится в сообщении в телеграм-канале московского МЧС. В ведомстве отметили, что на месте работают 60 пожарных и 16 единиц техники.

В МЧС сообщили, что из здания спасены 40 человек. Телеграм-каналы писали, что несколько из них отравились угарным газом, однако в ведомстве наличие пострадавших не подтверждают.

Все самые оперативные обновления о ходе тушения пожара — в нашем телеграм-канале.