Журнал Time поместил на обложку Илона Маска в президентском кресле

Журнал Time опубликовал обложку, на которой основатель SpaceX Илон Маск сидит за столом в кресле президента США.

В статье Time, озаглавленной «Внутри войны Илона Маска с Вашингтоном», описывается «крестовый поход» департамента эффективности правительства (DOGE) Маска против Агентства США по международному развитию (USAID). Кроме того, DOGE уже захватил Цифровую службу и создал плацдарм в федеральном департаменте кадровых ресурсов, а Маск «показал, что не потерпит никакого сопротивления», пишет журнал.

Time отмечает, что Маск, «похоже, не несет ответственности ни перед кем, кроме президента [Дональда] Трампа», который передал ему «всеобъемлющий мандат на приведение правительства в соответствие со своей повесткой дня».

Действия Маска вызвали сопротивление представителей Демократической партии — и эта «битва», как пишет Time, «может определить будущее правительства и баланс сил в нем».

Читайте также

Илон Маск и его DOGE начали «поглощение» правительства США Миллиардеру и его топ-менеджерам помогают молодые программисты. Один из них только недавно окончил школу

Читайте также

Илон Маск и его DOGE начали «поглощение» правительства США Миллиардеру и его топ-менеджерам помогают молодые программисты. Один из них только недавно окончил школу