«Концепт „сигма-мужчины“ совпадает с культом „сильной руки“». Власти Украины заявили, что песня «Сигма-бой» — это «часть информационной войны»
Власти Украины считают, что песня «Сигма-бой» российских певиц Betsy и Марии Янковской — это инструмент мягкой силы, который использовали власти России. С таким заявлением 7 февраля выступил Центр противодействия дезинформации, действующий при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
«Песня „Сигма-бой“ стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, захватив внимание молодежи по всему миру. На первый взгляд, это обычный трендовый трек, но на самом деле он часть более широкой информационной войны. Россия уже давно использует музыку как инструмент „soft power“, закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние», — говорится в заявлении центра.
В видеозаписи, опубликованной в соцсетях центра, сказано, что успех песни «Сигма-бой» «формирует позитивный образ России среди молодежи». В записи отмечается, что в прошлом Россия уже применяла такую тактику в 2000-х годах: «Такую роль играли группа „Тату“ или „Глюкоза“, которые через музыку создавали привлекательный имидж России».
«Концепт „сигма-мужчины“ описывает независимого, уверенного в себе героя, который действует по собственным правилам. Но именно этот образ совпадает с традиционной российской пропагандой про культ „сильной руки“», — заявили в центре. В организации считают, что песня «Сигма-бой» поддерживает архетип «сильного лидера» и «закрепляет среди молодежи идею доминирования, маскулинность и пренебрежение к „слабым“».
«„Сигма-бой“ — это не просто трендовый трек. Это тест России на то, готов ли мир снова принимать ее контент без критики», — добавили в центре.
Песню «Сигма-бой» в октябре 2024 года выпустили российские певицы Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская. На тот момент артисткам было по 11 и 12 лет соответственно. Песня стала популярной в тиктоке и ютьюбе, ее посмотрели несколько десятков миллионов раз. Против песни выступают депутаты Европарламента, а также активисты российского православного движения «Сорок сороков».