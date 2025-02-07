Власти Украины считают, что песня «Сигма-бой» российских певиц Betsy и Марии Янковской — это инструмент , который использовали власти России. С таким заявлением 7 февраля выступил Центр противодействия дезинформации, действующий при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Песня „Сигма-бой“ стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, захватив внимание молодежи по всему миру. На первый взгляд, это обычный трендовый трек, но на самом деле он часть более широкой информационной войны. Россия уже давно использует музыку как инструмент , закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние», — говорится в заявлении центра.

В видеозаписи, опубликованной в соцсетях центра, сказано, что успех песни «Сигма-бой» «формирует позитивный образ России среди молодежи». В записи отмечается, что в прошлом Россия уже применяла такую тактику в 2000-х годах: «Такую роль играли группа „Тату“ или „Глюкоза“, которые через музыку создавали привлекательный имидж России».

«Концепт „сигма-мужчины“ описывает независимого, уверенного в себе героя, который действует по собственным правилам. Но именно этот образ совпадает с традиционной российской пропагандой про культ „сильной руки“», — заявили в центре. В организации считают, что песня «Сигма-бой» поддерживает архетип «сильного лидера» и «закрепляет среди молодежи идею доминирования, маскулинность и пренебрежение к „слабым“».

«„Сигма-бой“ — это не просто трендовый трек. Это тест России на то, готов ли мир снова принимать ее контент без критики», — добавили в центре.

Песню «Сигма-бой» в октябре 2024 года выпустили российские певицы Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская. На тот момент артисткам было по 11 и 12 лет соответственно. Песня стала популярной в тиктоке и ютьюбе, ее посмотрели несколько десятков миллионов раз. Против песни выступают депутаты Европарламента, а также активисты российского православного движения «Сорок сороков».

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