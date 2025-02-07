ХАМАС назвал имена еще троих израильских заложников, которые будут освобождены. Россиянина Александра Труфанова среди них нет

Представители ХАМАС передали посредникам список израильских заложников, освобождение которых планируется 8 февраля, в субботу, в рамках сделки, заключенной между террористической группировкой и Израилем.

Имена заложников назвали израильские новостные каналы — это 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви.

Ор Леви был похищен с фестиваля Nova на юге Израиля. Шараби и Бен-Ами — из кибуца Беэри, который стал одной из целей нападения террористов.

Жена Леви была убита во время нападения ХАМАС. Жена и дочери Шараби, как пишет The Times of Israel, также были убиты, а его брата взяли в плен. Позже он был признан мертвым, его тело остается у террористов. Жена Бен-Ами также была похищена террористами 7 октября, но ее отпустили в рамках временного перемирия в ноябре 2023 года.

В списке освобождаемых в ближайшей партии заложников нет россиянина Александра Труфанова. Он входит в общий список 33 заложников, которых ХАМАС изначально пообещал отпустить на первом этапе сделки (их отпускают партиями). Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, который 3 февраля встречался в Москве с замглавы МИД Михаилом Богдановым, пообещал, что Труфанова освободят «в ближайшее время». Он назвал это «ответным жестом» на позицию России по «палестинскому вопросу».

Соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля, было заключено между двумя сторонами 15 января. С тех пор ХАМАС освободил 13 граждан Израиля и пятерых граждан Таиланда, которые также были захвачены террористами во время нападения 7 октября 2023 года. В секторе Газа остаются еще 79 израильских заложников. Часть из них, как полагает израильское правительство, уже мертвы.

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