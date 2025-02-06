Верховный суд РФ частично раскрыл содержание засекреченного документа, который определяет порядок набора заключенных на войну, в том числе формирование в исправительных учреждениях списков тех, кто не может быть завербован.

Речь идет о решении Верховного суда по делу осужденного на пожизненный срок за убийство Алексея Цыганкова, который хотел заключить с Минобороны РФ контракт на военную службу, но получил отказ. Внимание на текст решения суда, вынесенного 5 декабря 2024 года, обратила «Команда против пыток».

В своем решении Верховный суд ссылается на закрытые приказы Минобороны, МВД и Минюста, а также документ, который определяет порядок взаимодействия ФСИН с этими ведомствами при заключении контрактов с осужденными. Этот документ (порядок) зарегистрирован в Минюсте в марте 2024 года и защищен грифом «для служебного пользования» (то есть тоже закрыт).

Один из пунктов процитированного судом порядка предусматривает создание списков заключенных для вербовки. В документе говорится, что в эти списки не могут быть включены три категории заключенных:

те, кто старше 65 лет;

те, у кого есть заболевания, ограничивающие годность к военной службе;

те, кто отбывает пожизненное наказание.

Списки, как следует из текста решения, формируются в исправительных учреждениях и в районных МВД, осуществляющих административный надзор, ежемесячно и направляются в военкоматы. Составляются они без согласия осужденных в целях проведения «информационно-разъяснительной работы» — в том числе с теми, кто «не изъявил желания» заключить контракт.

Тем не менее еще один пункт порядка предусматривает, что желающие заключить контракт, которые не попадают в списки, могут и лично обратиться к руководству колонии или МВД.

Цыганков в своем иске оспаривал приказ и пункт порядка о списках — в частности, на основании того, что эти документы не были опубликованы для всеобщего сведения, а также нарушают права лиц, имеющих судимость. Верховный суд требования Цыганкова не удовлетворил.

«Команда против пыток» отмечает, что в законе был прописан ряд статей, с которыми и так нельзя заключить контракт (это статьи об экстремизме, терроризме, призывах к нарушению территориальной целостности, госизмене и сотрудничестве с «нежелательной организацией», а также о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних). Однако о других ограничениях (как и о составлении списков) не было известно.

Читайте также

Заключенных в РФ вербуют на фронт больше двух лет — даже обманом и угрозами. Как работает этот конвейер, рассказывают практикующие адвокаты На войну пытаются послать и тех, кого судят за поджог военкоматов

Читайте также

Заключенных в РФ вербуют на фронт больше двух лет — даже обманом и угрозами. Как работает этот конвейер, рассказывают практикующие адвокаты На войну пытаются послать и тех, кого судят за поджог военкоматов