Reuters: северокорейские ракеты, которые Россия использует для ударов по Украине, стали точнее

Северокорейские баллистические ракеты, выпущенные российскими войсками по Украине с конца декабря, оказались гораздо более точными, чем те, что применялись в предыдущие месяцы. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два украинских высокопоставленных источника.

По словам одного из собеседников агентства, ранее отклонение ракет из КНДР от цели составляло от одного до трех километров, теперь же — 50-100 метров. Такая оценка основана на изучении обломков 20 ракет, запущенных в последние недели. Повышение точности ракет произошло «внезапно» после месяцев неточных запусков, отметил источник.

Повышение точности северокорейских ракет может быть связано с тем, что их стали оснащать улучшенными навигационными системами или рулевыми механизмами. Один из источников отметил, что криминалистический анализ обломков не выявил изменений в конструкции ракет, но обломков для анализа было немного.

Эксперт по вооружениям в Институте политических исследований Асан в Сеуле Янг Ук среди возможных причин также называет более точную информацию о целях, новые компоненты для систем наведения, предоставленные России, а также улучшения, основанные на опыте, полученном северокорейскими разработчиками ракет за время российско-украинской войны.

В конце ноября Reuters сообщало, что КНДР расширяет один из своих ключевых заводов по производству оружия, на котором, в частности, собираются ракеты, используемые Россией в войне против Украины.

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