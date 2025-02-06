Министр обороны Израиля поручил ЦАХАЛ подготовить план выезда жителей сектора Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить план, который позволит жителям сектора Газа добровольно покинуть анклав и выехать в любое место, которое согласится их принять.

План, как говорится в заявлении офиса Каца, будет предусматривать выезд через сухопутные переходы, а также «особые договоренности» для выезда по морю и по воздуху.

По словам Каца, ХАМАС использовал жителей Газы в качестве живого щита и построил «инфраструктуру террора», а теперь «держит их в заложниках, вымогая у них деньги, используя гуманитарную помощь, и не позволяя им покидать Газу». «Жителям Газы должна быть предоставлена ​​свобода выезда и эмиграции, как это принято во всем мире», — заявил Кац.

Министр обороны отметил, что несколько стран, в числе которых он назвал Испанию, Ирландию и Норвегию, «выдвинули ложные обвинения» против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа, и «обязаны по закону» принять жителей анклава, а если они откажутся, то «их лицемерие будет разоблачено». Также Кац упомянул Канаду, которая имеет «организованную программу иммиграции» и «ранее выражала готовность принять жителей сектора Газа».

Накануне президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Вашингтоне заявил, что США «возьмут сектор Газа под свой контроль». Он отметил, что сектор Газа непригоден для жизни, а его жителям нужно предоставить другое место, где они «смогут быть счастливы» и где «по ним не будут стрелять».

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