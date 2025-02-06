МИД России лишил аккредитации единственного корреспондента Le Monde в Москве

Министерство иностранных дел РФ аннулировало аккредитацию корреспондента французского издания Le Monde Бенжамена Кенеля. Ранее его журналистская аккредитация четыре месяца была приостановлена.

Согласно заявлению директора Le Monde Жерома Феноглио, в МИД РФ пояснили, что такое решение стало ответом на отказ Парижа выдать пресс-визу корреспондентам провластной газеты «Комсомольская правда». По версии французского МИД, «предложенные Москвой кандидатуры не были журналистами, а являлись агентами российских спецслужб».

Le Monde отмечает, что впервые с 1957 года газете «запрещено иметь собственного корреспондента в Москве». Газета «осуждает эту скрытую высылку» журналиста, который провел в России более 20 лет, сначала работая для газет La Croix и Les Echos, а затем — в Le Monde.

В заявлении директора издания, которое опубликовано на французском и русском языках, говорится:

Это произвольное решение — очередное ограничение свободы прессы в стране, где независимые российские журналисты сталкиваются с все более тяжелыми условиями работы. Для нашего издания этот запрет на журналистскую деятельность беспрецедентен: даже в самые напряженные моменты холодной войны Le Monde продолжал свою работу в Москве и в других городах страны, проводя расследования, репортажи и объясняя читателям сложную реальность этой страны-континента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство Франции дважды отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе. Москва заявляла, что будет вынуждена принять «ответные меры».

«Жребий пал на постоянного корреспондента Le Monde в России Кенеля, аккредитация которого как раз требовала технического продления — никакого политического подтекста в этом выборе не было. В духе профессионального уважения сообщили о сложившейся ситуации и самому французскому журналисту. <…> Французская дипломатия с равнодушием отнеслась к предупреждениям о неминуемых последствиях для своего соотечественника и оставила в силе ранее принятое решение о невыдаче визы российскому журналисту. Последовали анонсированные ответные меры», — заявила Захарова, добавив, что «если проблема с выдачей визы российским журналистам будет решена, то и французскому корреспонденту выпишут аккредитацию».

В марте 2024 года корреспондента испанской газеты El Mundo Хавьера Коласа выслали из России, отказавшись продлить ему визу. В редакции издания сообщали, что несколько месяцев назад в квартиру Коласа в Москве приходили полицейские и предупредили, чтобы он прекратил освещать акции жен мобилизованных россиян. Хавьер Колас работал в России в течение 12 лет. Он также освещал события на Майдане в Киеве, а затем ездил в Крым и Донбасс. В феврале 2024 года он выпустил книгу «Путинистан», посвященную современной России.