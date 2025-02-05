Wired: дело Павла Дурова во Франции будет передано в суд не раньше, чем через год

Дело основателя Telegram Павла Дурова, возбужденное против него во Франции, будет передано в суд не ранее, чем через год или даже больше, сообщила представительница французской прокуратуры Майлис де Рек изданию Wired.

По ее словам, какое-либо мировое соглашение обсуждать пока рано. Wired, выпустивший большой материал про развитие дела Дурова, отмечает, что основатель Telegram «застрял во Франции», а мессенджер находится в «подвешенном состоянии», ожидая, когда его «лидер, позиционировавший себя как незаменимый, будет заменен».

Ордер на арест Дурова, как рассказала де Рек, было решено выдать, когда ее команда поняла, сколько расследований в разных департаментах были заблокированы из-за того, что Telegram не отвечал на запросы о выдаче информации в связи с преступлениями. По мнению правоохранителей, молчание Дурова было равносильно соучастию.

Wired напоминает, что, по данным издания Liberation, только французская жандармерия насчитала с 2013 по 2024 годы 2460 случаев, в которых юридические запросы, направленные в Telegram, остались без ответа.

Юлия Конли, руководившая в Telegram внешними и правительственными связями, сказала Wired, что считает «неразумным» возлагать на Дурова ответственность за все, что происходило на платформе. «Я бы не сказала, что он заслужил это», — говорит Конли.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа 2024 года. Его обвинили в преступлениях, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам органов.

Дурова взяли под стражу, а через несколько дней после задержания выпустили под залог в пять миллионов евро с обязательством отмечаться в полиции. С тех пор он находится в Париже. Во время первого допроса по существу дела в декабре Дуров заявил, что за последние полгода Telegram активно сотрудничал с правоохранительными органами и передал властям различных стран данные десяти тысяч пользователей.

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