В Вашингтоне подняли из реки тела всех 67 погибших при столкновении самолета American Airlines c вертолетом
Из реки Потомак подняли тела всех 67 погибших в результате столкновения самолета American Airlines с армейским вертолетом в Вашингтоне. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на местные власти.
Опознаны все погибшие, кроме одного человека.
Кроме того, из реки подняли несколько крупных обломков самолета, в том числе правое крыло, центральную часть фюзеляжа и часть кабины пилотов.
Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и армейский вертолет UH-60 Black Hawk столкнулись вечером 29 января в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, после чего упали в реку Потомак. Авиакатастрофа произошла примерно в пяти километрах к югу от Белого дома и Капитолия. На борту самолета находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — трое солдат.
The New York Times писала, что вертолет врезался в пассажирский самолет, потому что летел выше, чем нужно. Согласно предварительному отчету Федерального управления гражданской авиации США, в аэропорту Вашингтона в день авиакатастрофы не хватало диспетчеров.
В авиакатастрофе погибли 14 фигуристов, в том числе Вадим Наумов и Евгения Шишкова — чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России.