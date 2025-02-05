В Вашингтоне подняли из реки тела всех 67 погибших при столкновении самолета American Airlines c вертолетом

Из реки Потомак подняли тела всех 67 погибших в результате столкновения самолета American Airlines с армейским вертолетом в Вашингтоне. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на местные власти.

Опознаны все погибшие, кроме одного человека.

Кроме того, из реки подняли несколько крупных обломков самолета, в том числе правое крыло, центральную часть фюзеляжа и часть кабины пилотов.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и армейский вертолет UH-60 Black Hawk столкнулись вечером 29 января в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, после чего упали в реку Потомак. Авиакатастрофа произошла примерно в пяти километрах к югу от Белого дома и Капитолия. На борту самолета находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — трое солдат.

The New York Times писала, что вертолет врезался в пассажирский самолет, потому что летел выше, чем нужно. Согласно предварительному отчету Федерального управления гражданской авиации США, в аэропорту Вашингтона в день авиакатастрофы не хватало диспетчеров.

В авиакатастрофе погибли 14 фигуристов, в том числе Вадим Наумов и Евгения Шишкова — чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России.

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