Der Spiegel: в Германии расследуют повреждение более 270 автомобилей. Следователи подозревают, что диверсии совершали по заказу из России

Немецкие следователи заподозрили, что к серии диверсий по всей стране, целью которых поначалу считалось разжигание ненависти к партии «Зеленых» и ее кандидату в канцлеры, причастны российские заказчики, пишет Der Spiegel.

Речь идет о повреждении автомобилей в нескольких землях Германии — Берлине, Бранденбурге, Баварии и Баден-Вюртемберге. Диверсанты заливали монтажную пену в выхлопные трубы машин и клеили на стекла наклейки с фотографией кандидата в канцлеры от партии «Зеленые» Роберта Хабека и лозунгом «Будьте зеленее!». По данным Der Spiegel, таким образом были повреждены более 270 автомобилей.

Вначале СМИ назвали диверсантов «радикальными климатическими активистами», выступающими в поддержку «зеленых». Однако по данным Der Spiegel, эти акции вероятно были связаны с российскими заказчиками.

В декабре 2024 года полиция задержала троих молодых людей в возрасте 17,18 и 20 лет с гражданствами Сербии, Боснии и Германии. По информации Der Spiegel, один из них дал показания и рассказал, что с ними через мессенджер Viber связался россиянин, который дал подробные инструкции по проведению диверсий. По плану они должны были вывести автомобили — желательно немецкого производства — из строя по всей стране.

В качестве доказательств они должны были прислать фото поврежденных автомобилей. Им пообещали 100 евро за каждое поврежденное транспортное средство, и, как пишет газета, уже передали часть денег — несколько тысяч евро наличными в конверте. Кроме того, как сказал подозреваемый, россиянин заверил их, что покроет все расходы, если их поймают.

Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, устройства хранения данных, а также несколько баллончиков с монтажной пеной. Однако арестов пока, как пишет Der Spiegel, не было. По информации газеты, двое подозреваемых покинули Германию.

Der Spiegel отмечает, что федеральное ведомство по охране конституции уже предупреждало о вмешательстве других стран в избирательный процесс, а немецкая контрразведка считает, что Россия, «вероятно, наиболее заинтересована в том, чтобы повлиять на выборы в своих интересах».

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