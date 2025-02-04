Spotify впервые показал годовую прибыль

Стриминговый сервис Spotify в 2024 году добился первой в своей истории годовой прибыли в размере около 1,14 миллиарда евро, сообщает 4 февраля Bloomberg, ссылаясь на отчет шведской компании Spotify Technology SA.

Согласно отчету компании, общее число активных пользователей Spotify выросло до 675 миллионов человек, тогда как аналитики прогнозировали рост до 664,9 миллиона. Число платящих клиентов выросло до 263 миллионов (прогноз аналитиков — 254,9 миллиона).

На предварительных торгах 4 февраля акции Spotify на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 7,5% до 590 долларов за акцию. На закрытии торгов 3 февраля акции торговались на отметке 549,08 доллара.

Акции Spotify в 2024 году выросли на 138% после того, что руководство стримингового сервиса решило сосредоточиться на рентабельности после нескольких лет экспансии в аудиокниги и подкастинг, отмечает Bloomberg.

Spotify ушел из России вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Сервис приостановил свою работу в стране в апреле 2022 года.

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