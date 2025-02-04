Взрыв в ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, мог совершить террорист-смертник, сообщают РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Приоритетной версией преступления следствие считает передел сфер влияния, сообщил источник «Интерфакса». «По предварительным данным, он [смертник] привел в действие взрывное устройство, которое принес с собой. Проверяется версия о том, что он является уроженцем Армении», — сказал собеседник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

Вместе с тем следствие, как пишет «Интерфакс», не исключает и причастность украинских спецслужб к взрыву. Собеседник агентства сообщил, что если она будет установлена, уголовное дело переквалифицируют на другую статью.

Телеграм-канал Shot пишет, что взрывное устройство смертник прикрепил к своему телу и привел в действие, когда Саркисян выходил из лифта. Shot описывает смертника как мужчину возрастом примерно 45 лет.

Источник «Коммерсанта» рассказал, что, согласно предварительным выводам экспертов следствия, взорвалось не самодельное устройство, а противопехотная осколочная мина МОН-50. Следствие установило, что совершивший взрыв мужчина — выходец из Армении, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, пишет «Коммерсант».

Взрыв в подъезде жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел утром 3 февраля. При взрыве погиб руководитель Федерации бокса самопровозглашенной ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушению на преступление, об убийстве и о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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