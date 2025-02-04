СК отчитался о задержании украинского военного по подозрению в убийстве мирного жителя села Русское Поречное в Курской области

Российские военные в Суджанском районе Курской области задержали украинского солдата, которого подозревают в причастности к преступлениям в отношении мирных жителей в селе Русское Поречное, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Задержанного, как сообщает СК, зовут Владимир Парафило, он служил в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Следствие утверждает, что 20 декабря 2024 года Парафило, исполняя приказы своего командира с позывным «Антошка», убил мирного жителя в Русском Поречном.

На допросе, кадры которого опубликовал СК, Парафило (по его словам, ему 42 года) говорит, что границу России он пересек в декабре и получил от командования указание зайти в Русское Поречное. На вопрос, какие задачи ставились перед ними в отношении мирных жителей, Парафило отвечает: «Кто будет — стрелять по ним». После этого он рассказывает, что выстрелил в спину мужчине 20 декабря по приказу командира.

В отношении Парафило и командира его роты возбуждено уголовное дело по статье о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), сообщили в СК. Ленинский районный суд Курска арестовал Парафило.

В середине января российские власти заявили, что в селе Русское Поречное в Курской области, откуда неделей ранее были выбиты украинские подразделения, нашли останки мирных жителей, убитых украинскими военными. Поначалу в заявлении СК было семь убитых, затем ведомство сообщило, что их число увеличилось до 22 человек. 25 января суд Курска арестовал солдата ВСУ Евгения Фабрисенко. Следствие утверждает, что он вместе с другими украинскими военными в период с конца сентября по ноябрь убил не менее шести жителей села Русское Поречное. Кроме того, военных обвинили в изнасилованиях и «иных действиях сексуального характера» в отношении шести женщин, которые впоследствии были убиты.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опубликованные российской стороной видео со «зверствами ВСУ в Курской области» назвали «продолжением дезинформационной кампании» российской пропаганды.

Издание «Агентство», изучившее как российское федеральное ТВ рассказывает об убийстве мирных жителей в селе Русское Поречное, отмечает, что в российской официальной версии есть некоторые нестыковки. Журналисты нашли героя интервью, которого в «Вестях недели» представили как родственника одного из убитых пожилых людей. Он рассказал «Агентству», что следователь пригласил его с сестрой на опознание тела предположительно их отца. Но убитым оказался мужчина, живший с его отцом на одной улице.

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