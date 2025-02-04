Источник Reuters в правительстве Азербайджана: из сбитого самолета AZAL извлекли фрагмент ракеты комплекса «Панцирь-С»

Власти Азербайджана получили фрагмент ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», которой был поражен пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, упавший в декабре 2024 года в Казахстане. Об этом 4 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на анонимный источник в правительстве Азербайджана.

«Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты „Панцирь-С“, который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы», — сказал собеседник агентства.

Министерство транспорта Казахстана ранее 4 февраля опубликовало фотографии с объектами, извлеченными из корпуса самолета. OSINT-аналитик Кирилл Михайлов сообщил «Агентству», что эти элементы похожи на поражающие элементы зенитной ракеты.

Самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в российский Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау в Казахстане. Самолет разбился после того, как его перенаправили через Каспийское море в Казахстан во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. В правительстве Азербайджана неофициально говорили, что самолет сбили российской ракетой ПВО. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек.

Власти Казахстана 4 февраля опубликовали предварительный отчет о крушении. В нем говорится, что повреждения, выявленные в системах самолета, вероятно, произошли из-за внешнего объекта. О том, что лайнер сбила российская ракета, в отчете прямо не говорится.

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