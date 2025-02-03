В Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса». Есть пострадавшие и погибший

В Москве на Авиационной улице произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса», сообщают телеграм-каналы Baza, Shot, Mash и агентство «Москва».

По информации Baza, в подъезде дома сдетонировало самодельное взрывное устройство. Телеграм-канал «112» пишет о взрыве гранаты.

Телеграм-каналы сообщают о как минимум пяти пострадавших. О взрыве также сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах. По их информации, пострадали три человека.

Вскоре Baza и Mash сообщили, что в результате взрыва один человек погиб. Официального подтверждения этой информации нет.

Осторожно, на видео есть мат.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва. По какой статье, не уточняется.

По версии «112», взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Телеграм-канал ссылается на слова консьержа, который утверждает, что ранее «видел этого человека по телевизору».