Суд в Стокгольме приговорил к условному сроку одного из организаторов акций с сожжением Корана. Второй активист был убит

Окружной суд Стокгольма признал активиста Салвана Наджема, который участвовал в акциях с сожжением Корана, виновным в агитации против национальной или этнической группы, сообщает SVT.

Активиста приговорили к условному сроку и штрафу. Детали наказания не уточняются. В своем сообщении суд не называл имя подсудимого, но SVT и другие шведские издания пишут, что речь идет о Наджеме.

Обвинения в отношении активиста связаны с четырьмя акциями сожжения Корана, которые Наджем и второй активист Салван Момика устроили летом 2023 году в разных районах Стокгольма. Согласно сообщению суда, во время акций активисты также различными способами оскверняли Коран и выступали с оскорбительными заявлениями в отношении ислама и мусульман.

Активисты объяснили свои действия и высказывания критикой религии. В свою очередь суд решил, что они злоупотребили свободой слова. «Окружной суд считает, что, даже если мотивом была критика религии ислама, действия и поведение явно вышли за рамки фактической дискуссии и критики. Во всех случаях участники демонстраций выражали презрение к мусульманам», — говорится в сообщении суда. При этом, отмечает Aftonbladet, суд также установил, что само по себе сжигание Корана не считается преступлением.

Защита Наджема собирается оспорить решение суда. Момика был убит накануне приговора, дело против активиста прекратили.

Салван Момика — иракский беженец и критик ислама, получивший убежище в Швеции — был убит в своем доме в городе Сёдертелье 30 января. Активист был известен акциями сожжения Корана, которые проводил вместе с другим выходцем из Ирака Салваном Наджемом.

По делу об убийстве Момики были задержаны пять человек. В итоге их отпустили. Премьер-министр Ульф Кристерссон допустил, что к убийству Момики может быть причастна другая страна.

Что еще известно об убийстве активиста

В Швеции убит активист Салван Момика. Он устраивал акции с сожжением Корана За его голову обещали два миллиона долларов и Коран из двух килограммов золота

Что еще известно об убийстве активиста

В Швеции убит активист Салван Момика. Он устраивал акции с сожжением Корана За его голову обещали два миллиона долларов и Коран из двух килограммов золота