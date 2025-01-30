В Швеции убит активист Салван Момика. Он устраивал акции с сожжением Корана За его голову обещали два миллиона долларов и Коран из двух килограммов золота

Салван Момика во время акции с сожжением Корана возле посольства Ирана в Стокгольме, 18 августа 2023 года Fredrik Sandberg / TT / EPA / Scanpix / LETA

Иракский беженец и критик ислама, 38-летний Салван Момика, убит в своем доме в Швеции, сообщили SVT и Expressen 30 января.

Тело активиста с огнестрельным ранением обнаружили в его квартире в районе Ховшё в городе Сёдертелье рядом со Стокгольмом. По данным СМИ, полицию и скорую помощь вызвали в многоквартирный дом вечером 29 января. В течение ночи полиция проводила крупную операцию в этом районе. По информации СМИ, в связи с убийством задержаны пять человек.

Незадолго до убийства Момика вел прямую трансляцию в тиктоке, некоторые эпизоды покушения, как предполагается, могли попасть на видео, пишет Expressen.

Полиция не раскрыла имени погибшего. О том, что это Салван Момика, сообщил его партнер Салван Наджем. После произошедшего убийства Наджем написал в соцсети X: «Я следующий».

Салван Момика известен как участник акций с сожжением Корана. Он и его партнер Салван Наджем проходили обвиняемыми по уголовному делу о разжигании расовой ненависти после того, как в 2023 году устроили четыре акции, в ходе которых сожгли копии Корана. Приговор по делу собирались вынести 30 января. Стокгольмский окружной суд отложил оглашение приговора, поскольку «один из обвиняемых умер», пишет SVT.

Из-за действий Салвана Момика в мусульманских странах проходили массовые акции протеста. В иракском городе Эль-Куфа, как пишет Expressen, обещали заплатить два миллиона долларов и предоставить копию Корана из двух килограммов золота тому, кто убьет активиста. Власти Ирака требовали экстрадировать его.

Салван Момика переехал в Швецию в 2018 году. Осенью 2023 года его временный вид на жительство в стране аннулировали, он пытался получить убежище в Норвегии, но вскоре вернулся в Швецию, где в 2024 году получил новый вид на жительство. Миграционная комиссия посчитала, что в случае возвращения в Ирак активист может подвергнуться пыткам.

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