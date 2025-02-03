Главу российской администрации аннексированного Северодонецка задержали по подозрению в бандитизме

В аннексированной РФ ЛНР задержан глава администрации города Северодонецка Николай Моргунов, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Моргунова подозревают в участии в банде (часть 2 статьи 209 УК), разбое (пункт «а» части 4 статьи 162 УК) и похищении человека (пункт «а» части 3 статьи 126 УК). По версии следствия, задержанный с мая 2014 года «принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы».

Согласно сообщению СК, Моргунов, ранее занимавший пост главы администрации городского округа Брянка, предоставлял участникам банды информацию об обеспеченных горожанах, владельцах недвижимости и предприятий «для организации похищения людей, их незаконного удержания, хищения имущества, а также вымогательства денежных средств в качестве выкупа за освобождение».

«Установлено, что все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены. В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними», — заявили в ведомстве.

На данный момент СК расследует несколько уголовных дел в отношении участников банды, включая дела об 11 убийствах, шести похищениях, четырех разбойных нападениях, двух фактах вымогательства, а также хищении имущества предприятия на сумму свыше 6,2 миллиона рублей. По обвинению в совершении преступлений арестованы главарь и несколько участников «устойчивой вооруженной группы».