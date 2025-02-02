Залужный в конце 2022 года предлагал план наступления ВСУ на Белгород, заявил его бывший советник

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году предлагал план наступления украинских сил в направлении Белгорода, рассказал в интервью «Би-би-си» генерал-майор Виктор Назаров, который был главным советником, а затем консультантом Залужного.

По словам Назарова, в декабре 2022 года на одном из совещаний в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужный выступил с докладом, в котором было несколько предложений, касавшихся стратегии Украины в войне с Россией. Одно из них подразумевало «перенесение военных действий на территорию противника».

«Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там шла речь о Белгородской области. Именно такие предлагались направления действий, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. С моей стороны было предложение более решительных целей», — сказал Назаров.

В ответ на вопрос, предполагался ли, например, захват самого Белгорода, Назаров пояснил, что речь шла про окружение или блокировку, чтобы лишить российскую армию возможности наносить удары по Харькову и поставить под угрозу снабжение группировки в районе Донбасса.

По его словам, предложения были озвучены, и «достаточно было политического решения», чтобы начать их конкретизировать. Но поскольку Залужного после этого отправили в отставку, у Назарова, по его словам, создалось впечатление, что эти идеи никого не заинтересовали.

Владимир Зеленский отправил Валерия Залужного в отставку с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года. На его место был назначен командующий Сухопутными силами генерал-полковник Александр Сырский.

6 августа 2024 года ВСУ начали наступление в Курской области и дошли до города Суджа, который был оккупирован. В Судже была создана украинская военная комендатура, часть мирных жителей остается в городе. Сам Зеленский называл позиции ВСУ в Курской области «сильным козырем» во всех возможных переговорах о достижении мира между Россией и Украиной.

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