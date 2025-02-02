Родственники жителей Суджи заявили, что на месте удара по интернату нет ни техники для разбора завалов, ни медицинской помощи

Родственники жителей Суджи Курской области сообщили, что в интернате, по которому 1 февраля был нанесен удар, находились около 100 человек, и к вечеру часть людей оставалась под завалами, которые некому разбирать.

Обращение родственников жителей Суджи и Суджанского района Курской области опубликовал политик Лев Шлосберг. По его словам, к нему обратились участники инициативной группы, попросившие огласки.

В интернате, утверждают авторы, жили люди, потерявшие дома из-за боевых действий, а также те, кто нуждался в гуманитарной и медицинской помощи. «В основном это пожилые люди и инвалиды. Могли быть дети, потому что раньше они там точно находились. В Судже по нашим спискам осталось больше трех тысяч людей, среди которых больше 30 детей», — пишут родственники.

Они опасаются, что для уцелевших при ударе есть риск повторных атак и отмечают, что прятаться в интернате негде. «Людей, оставшихся на территории Суджанского района Курской области, никто не слышит! Для разбора завала необходима специальная техника и неотложная медицинская помощь пострадавшим! Ее там нет», — говорится в обращении.

Сам Шлосберг призвал к открытию гуманитарного коридора и эвакуации остающихся в Судже людей через Сумскую область в Брянскую, напомнив, что в конце ноября 2024 года при содействии Международного Красного креста таким образом удалось вывезти 46 человек.

Удар по зданию школы-интерната, в котором находились люди, ожидающие эвакуации, был нанесен 1 февраля. Суджа находится под оккупацией ВСУ. По данным украинской стороны, под завалами оказались 95 человек. В Генштабе ВСУ заявили, что четыре человека погибли при ударе, еще 84 были спасены из-под завалов, четверо находятся в тяжелом состоянии.

По версии Украины, удар по зданию интерната был нанесен российской авиабомбой. Минобороны России утверждает, что ВСУ ударили по интернату ракетами, запущенными из Сумской области.

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