Войска РФ нанесли удар по Украине ракетами и дронами. В Полтаве, Харькове и Запорожье повреждены жилые дома

Российские войска вечером 31 января и в ночь на 1 февраля нанесли удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами.

Попадания были зафиксированы в Полтаве и Полтавской области, Харькове и Харьковской области, а также в Запорожье.

В Полтаве поврежден жилой дом, сообщила областная военная администрация, на месте работают спасатели, экстренные службы. Погибли, по данным ГСЧС Украины, три человека, 10 человек, в том числе ребенок, ранены.

Из-за российского удара прервана подача электричества 164 потребителям и одной организации.

В Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов, из-за атаки российских дронов типа «Шахед» погиб один человек, четверо получили ранения. В Холодногорском районе города из-за удара дронов загорелся частный дом, повреждены еще 16 жилых строений, добавил он. По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, всего ночью и утром войска РФ выпустили по региону 17 ракет разного типа и шесть беспилотников.

Запорожье, сообщили местные власти, за ночь атаковали 18 российских дронов. Из-за ударов беспилотников в разных районах города произошли пожары. Был поврежден объект инфраструктуры, учебное заведение, многоэтажный и частные дома, автомобили и гаражи. Пострадал 57-летний мужчина.