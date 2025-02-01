В Полтаве в результате удара российской ракеты по жилому дому погибли семь человек. Спасатели продолжают разбирать завалы

В результате попадания российской ракеты в пятиэтажный дом в Полтаве погибли, по последним данным, семь человек, сообщила ГСЧС Украины.

14 человек получили ранения, среди них трое детей. 22 человека спасены из поврежденного здания. Поисково-спасательная операция продолжается. В числе прочих, в ней задействованы кинологи со специально обученными собаками, которые обследуют завалы.

Российские войска вечером 31 января и ранним утром 1 февраля ударили ракетами и дронами по нескольким регионам Украины, в том числе по Полтаве, Харькову и Запорожью.

По данным командования Воздушных сил Украины, войска РФ использовали для удара несколько десятков ракет и более 120 дронов. Всего украинские военные сопровождали 165 воздушных целей.

Почти все дроны были поражены или «локационно потеряны». «Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны — не достигла своих целей, но есть и попадания», — заявило командование Воздушных сил, не став сообщать подробности.

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