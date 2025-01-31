В России национализировали одного из крупнейших экспортеров зерна

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал в доход государства 100% долей стратегического предприятия ООО «Родные поля». Об этом сообщает «Коммерсант».

Газета поясняет, что основанием для этого послужил тот факт, что бенефициар компании Петр Ходыкин — гражданин не только России, но и Федерации Сент-Китс и Невис.

Генпрокуратура утверждала, что для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента необходимо разрешение правительства России. В данном случае его получено не было.

«Поскольку доля ООО „Родные поля“ на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, (. . .) оно является стратегическим хозяйственным обществом. В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества выступает гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин», — говорилось в заявлении прокуратуры.

«Коммерсант» называет «Родные поля» — крупнейшим национальным экспортером зерна, он осуществляет деятельность в порту Азов и лидирует по перевалке в нем сыпучих грузов. Ранее компания называлась Торговый дом «РИФ», она была создана в 2010 году для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья.

По данным «Интерфакса», РИФ много лет был лидером в экспорте российского зерна. Весной 2024 года у компании возникли трудности с поставками, которые были вызваны задержками с выдачей фитосанитарных сертификатов или отказами в их выдаче. В результате уже загруженные суда стояли в портах.

Активы компании включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и более 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Ее капитализация превышает 58 миллиардов рублей, а ежегодная выручка — 299 миллиардов.

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