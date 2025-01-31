Украинский документалист Мстислав Чернов стал лауреатом кинофестиваля «Сандэнс» за фильм «2000 метров до Андреевки». Он получил награду за лучшую режиссуру в категории «Документальное кино», сообщается в соцсетях фестиваля.

Фильм Чернова рассказывает о том, как ВСУ освобождали Андреевку — село неподалеку от Бахмута. В сентябре 2023 года украинские силы в ходе многомесячной операции заняли этот населенный пункт, но сейчас он находится под контролем России.

Специальный приз жюри за документальный фильм был вручен за фильм «Mr Nobody against Putin» («Господин Никто против Путина»).

Он был снят в школе уральского города Карабаш, в которой после начала полномасштабной войны с Украиной усилилась пропаганда. Съемку вел Павел Таланкин, школьный педагог-организатор. Летом 2024 года Таланкин уехал из России, забрав с собой отснятый материал. В титрах фильма Павел Таланкин указан как сорежиссер, а режиссером — американский документалист Дэвид Боренштейн.

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