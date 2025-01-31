Минпросвещения предложило привлекать к ответственности мигрантов, если они не отправят детей на обучение русскому языку

Министерство просвещение России предложило привлекать к административной ответственности мигрантов, если их ребенок после неудачной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школе не начал проходить дополнительное обучение для его освоение. Об этом говорится в проекте порядка проведения тестирования, который разработало ведомство, на документ обратил внимание РБК.

В проекте говорится, что если ребенок не смог успешно сдать тестирование, ему рекомендуется пройти дополнительную общеразвивающую программу в сфере обучения русскому языку. Такое обучение должно длиться три месяца и оплачиваться родителями.

Региональные власти должны направить в территориальный орган МВД и органы опеки информацию как о зачисленных в школу детях мигрантов, так и отех, кто не сдал тест и был направлен на обучение.

Если через месяц после того, как ребенок не сдал тест, выяснится, что он не проходит дополнительное обучение, органы опеки проведут обследование жилищно-бытовых условий иностранца. Они должны уведомить МВД и комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь родителей ребенка к административной ответственности за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка».

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, которые не прошли тестирование на знание русского языка. Согласно закону, при приеме в школу также в обязательном порядке будет проводиться «проверка законности нахождения ребенка на территории РФ». Тестирование на знание русского языка для детей мигрантов будет бесплатным.

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