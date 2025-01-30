Кандидат в президенты Румынии назвал Украину «вымышленным государством». В украинском МИДе заявили, что его тезисы совпадают с российской пропагандой

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску назвал Украину «вымышленным государством». В украинском МИД в ответ заявили, что Джеорджеску повторяет тезисы российской пропаганды.

Джеорджеску высказался по поводу Украины в дискуссии с журналистом Ионом Кристою 29 января. Отвечая на вопрос, верит ли он в раздел территорий Украины после заключения мирного договора, Джеорджеску заявил, что это обязательно будет. «Сто процентов так и будет. Что ж, у них нет другого выбора. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина — вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», — сказал он.

Джеорджеску добавил, что «мир меняется» и «границы будут изменяться». «Более того — если границы изменятся, то где будем мы? Итак, у нас есть Северная Буковина, у нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш из бывшего Закарпатья, то, что осталось от венгров, Львов, который останется у поляков, и Малороссия», — перечислил он.

В МИД Украины назвали заявления Джеорджеску, которые «ставят под сомнение территориальную целостность» Украины, «проявлением крайнего неуважения» к стране и украинскому народу. «На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Кэлина Джеорджеску позиционировать себя как „независимого“ политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ноябре 2024 года Кэлин Джеорджеску получил большинство голосов в первом туре президентских выборов, набрав 23%. Однако Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов и назначил новую дату. Первый тур президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, второй — 18 мая.

После первого тура выборов спецслужбы Румынии опубликовали документы, связанные с предвыборной кампанией Джеорджеску, в которых говорилось, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России», в том числе против избирательного бюро. В документе также сообщалось, что в пользу Джеорджеску могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов в тиктоке. Джеорджеску связь с Россией отрицает.