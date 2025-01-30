Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных

Власти Израиля приняли решение приостановить освобождение палестинских заключенных в знак протеста против организации процесса возвращения израильских заложников из плена ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Освобождение палестинских заключенных отложено до тех пор, пока не будут получены гарантии освобождения следующих групп заложников в безопасной обстановке.

«Израиль требует, чтобы посредники добились этого», — говорится в заявлении офиса Нетаниягу.

Палестинские заключенные уже находились в автобусах и выехали с территории тюрьмы, когда этот процесс был приостановлен.

Ранее Израиль связался с посредниками из Катара и Египта, чтобы выразить возмущение тем, как происходило освобождение заложников 30 января — граждан Израиля Арбель Йехуд и Гади Моше Мозеса окружила толпа кричащих людей, когда их передавали Красному Кресту.

«Я решительно осуждаю ужасные сцены, которые происходили во время освобождения наших заложников. Это еще одно свидетельство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС. Я требую, чтобы такие ужасные сцены не повторялись, и гарантий безопасности наших заложников», — заявил Нетаниягу.

30 января боевики террористической группировки ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста граждан Израиля Агам Бергер, Арбель Йехуд и Гади Моше Мозеса, а также пятерых граждан Таиланда — Ватчара Шриуана, Баннавата Ситхо, Сатиана Суваннакхама, Наттапонга Пинту, Понгсака Танна и Сурасака Ламнау. В ответ Израиль должен был выпустить из тюрем 110 палестинских заключенных.

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