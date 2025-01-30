Из реки Потомак извлекли 18 тел погибших в результате столкновения самолета American Airlines с вертолетом

Спасатели достали из реки Потомак не менее 18 тел погибших при столкновении пассажирского самолета American Airlines с вертолетом, сообщает CBS со ссылкой на источники в полиции.

Выживших обнаружить пока не удалось, добавили собеседники телеканала. Поисково-спасательная операция продолжается.

Самолет American Airlines и вертолет Black Hawk армии США столкнулись в воздухе возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. На борту самолета находились 64 человека — пассажиры и члены экипажа, в вертолете были три человека.

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