Из реки Потомак извлекли 18 тел погибших в результате столкновения самолета American Airlines с вертолетом
Источник: Meduza
Спасатели достали из реки Потомак не менее 18 тел погибших при столкновении пассажирского самолета American Airlines с вертолетом, сообщает CBS со ссылкой на источники в полиции.
Выживших обнаружить пока не удалось, добавили собеседники телеканала. Поисково-спасательная операция продолжается.
Самолет American Airlines и вертолет Black Hawk армии США столкнулись в воздухе возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. На борту самолета находились 64 человека — пассажиры и члены экипажа, в вертолете были три человека.