Гендиректора «Фонбет» Сергея Анохина арестовали по делу о взятке в 60 миллионов рублей. Он признал вину и дал показания на «других участников коррупционной схемы»

Тверской районный суд Москвы арестовал генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина по делу о взятке в 60 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обвинения также предъявлены «одну из руководителей подразделений столичного МВД» и юристу. ТАСС сообщал, что речь идет о заместителе начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергее Биволе. Юриста Степана Грицкова уже арестовали в рамках этого дела. Анохину предъявлено обвинение в даче особо крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК), Грицкову — в посредничестве при даче взятки (часть 4 статьи 291 УК).

Еще двое фигурантов дела объявлены в розыск.

По версии СК, Анохин не хотел, чтобы в следственные органы передали результаты оперативно-розыскной деятельности ФСБ, «связанные с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы». Поэтому он через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей.

«Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны», — сообщали в Следственном комитете.

Защита Анохина заявила в суде, что глава «Фонбет» оформил явку с повинной, признал вину в полном объеме, дал «изобличающие других участников коррупционной схемы показания и предоставил следствию доступ к своему телефону».

Сам Анохин сказал в суде, что продолжает оставаться генеральным директором «Фонбет».

Сергей Анохин в разное время занимал должности президента Московской федерации футбола и вице-президента РФС, входил в исполком организации и возглавлял ее комитет массового футбола.

Он был задержан 29 января. Тогда сообщалось о взятке в 50 миллионов рублей. Вскоре после появления сообщений о задержании Анохина пресс-служба «Фонбет» опубликовала заявление, из которого следует, что он покинул пост генерального директора компании в январе 2025 года.