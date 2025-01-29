Гендиректора «Фонбет» Сергея Анохина задержали по делу о взятке. В компании заявили, что он уже покинул свой пост

В Москве задержан генеральный директор букмекерской компании «Фонбет», бывший вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее о его задержании также писали телеграм-каналы «112», «База» и Shot.

По данным СМИ, Анохин подозревается в даче взятки сотруднику силовых структур. Как утверждается, его задержали с поличным при передаче 50 миллионов рублей. Получатель денег тоже задержан.

Сразу после появления сообщений о задержании Анохина пресс-служба «Фонбет» опубликовала заявление, из которого следует, что он покинул пост генерального директора компании в январе 2025 года. «Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола», — цитирует РБК пресс-службу «Фонбет». Как утверждается, сейчас обязанности гендиректора компании исполняет Константин Линев.

Сергей Анохин в разное время занимал должности президента Московской федерации футбола и вице-президента РФС, входил в исполком организации и возглавлял ее комитет массового футбола. В 2020-2021 годах был генеральным директором футбольного клуба «Химки». С апреля 2022 года занял пост гендиректора «Фонбет».