«Фонбет» подал иск против арестованного гендиректора

Букмекерская компания «Фонбет» подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против гендиректора Сергея Анохина, арестованного по делу о даче взятки. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

В заявлении говорится, что «Фонбет» инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового спорта в России, тогда как действия Анохина «полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию».

Это, по мнению «Фонбет», дает компании право «применять все законные методы для восстановления справедливости».

«В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», — заявили в «Фонбет».

Подробности иска не раскрываются.

Телеграм-канал Baza утверждает, что «Фонбет» требует от Анохина 100 миллионов рублей.

30 января Тверской районный суд Москвы арестовал Анохина по делу о даче взятки в размере 60 миллионов рублей. По версии СК, Анохин не хотел, чтобы в следственные органы передали результаты оперативно-розыскной деятельности ФСБ, «связанные с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы». Поэтому он передал сотруднику правоохранительных органов взятку.

Вскоре после появления сообщений о задержании Анохина пресс-служба «Фонбет» опубликовала заявление, из которого следует, что он покинул пост генерального директора компании в январе 2025 года. При этом во время судебного заседания Анохин заявил, что продолжает оставаться гендиректором компании.