В Белом доме планируют нанять дополнительных стенографистов, так как уже имеющийся персонал не справляется с нагрузкой после вступления в должность президента Дональда Трампа. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

За первую неделю после возвращения в Белый дом Трамп в общей сложности публично выступал 7 часов 44 минуты и произнес 81 235 слов. Джо Байден за свою первую неделю четыре года назад сказал только 24 259 слов.

Во время своей первой недели в 2017 году Трамп произнес на камеру 33 571 слово.

Associated Press отмечает, что хотя свои сроки с большого количества публичных речей стараются начинать большинство президентов, Трамп с его любовью к выступлениям «играет в другой лиге».