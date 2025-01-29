Иностранные и российские компании в 2024 году разместили 769 тысяч зарубежных вакансий для россиян, что на 33,6% больше, чем годом ранее, сообщает 29 января РБК, ссылаясь на исследование сервиса HeadHunter.

Чаще всего вакансии касались работы в Беларуси (172,3 тысячи приглашений, или 22% от общего числа) и Казахстане (150,9 тысячи, 20%). В пятерку лидеров также вошли Грузия (69,7 тысячи, 9%), Турция (67,8 тысячи, 9%) и Узбекистан (57,2 тысячи, 7%).

При этом в ряде стран интерес к российским специалистам вырос в несколько раз. На работу в Китай в 2024 году приглашали в шесть раз больше, чем годом ранее: рост с 4,8 тысячи до 27,6 тысячи.

Также в лидерах:

Сербия — +356,3%, с 5,8 тысячи до 26,3 тысячи;

Турция — +188,6%, с 23,5 тысячи до 67,8 тысячи;

Кипр — +160,9%, с 4,6 тысячи до 12 тысяч;

Польша — +119,6%, с 4,1 тысячи до 9 тысяч;

ОАЭ — +117,2%, с 19,2 тысячи до 41,7 тысячи.

При этом, отмечает РБК, в Азербайджан, Армению, Грузию и Казахстан россиян стали приглашать реже, чем в 2023 году.

Чаще всего на работу в других странах требовались менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13%), программисты и разработчики (10%), операторы call-центров (5%), дизайнеры, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи, художники (по 4%), учителя, SMM-менеджеры и контент-менеджеры (по 3%).

для зарубежных вакансий в 2024 году составила 51,7 тысячи рублей в месяц. Но в некоторых случаях зарплаты были в несколько раз выше, так, у -инженеров она составила 226 тысячи рублей, у руководителей групп разработки — 201 тысяча рублей, у специалистов по работе с данными (data scientist) — 186,8 тысячи рублей. Но самым востребованным специалистам — менеджерам по продажам — в среднем предлагали 67,4 тысячи рублей.

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