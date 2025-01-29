Евросоюз планирует ввести санкции против ТАСС и «Ленты.ру»

В новый пакет санкций Евросоюза попадут ограничения против популярных прокремлевских СМИ, пишет «Система» (расследовательский проект «Радио Свобода»), в распоряжении которой оказался проект документа.

Под ограничения попадут агентство ТАСС, интернет-издание «Лента.ру», телеканал Минобороны РФ «Звезда» и газета «Красная звезда», прокремлевский крымский сайт NewsFront и другие пропагандистские медиа.

Санкции подразумевают полный запрет на вещание, распространение и продвижение контента этих медиа. Интернет-провайдеры ЕС будут обязаны заблокировать доступ к этим ресурсам.

Под санкциями в Европе уже находятся RT и Sputnik. Некоторые другие прокремлевские СМИ запрещены в отдельных странах ЕС, в основном, в государствах Балтии.

Ранее 29 января Bloomberg писал, что в рамках нового пакета санкций также планируется отключить от SWIFT 15 российских банков.