«Важные истории»: сирот из регионов летом отправят отдыхать в Анапу. Глава Минприроды говорил, что пляжи начнут восстанавливать только осенью

Власти Татарстана и Волгоградской области заключили не менее 14 госконтрактов на организацию «оздоровительного отдыха» для детей в Анапе после крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе и загрязнения пляжей, пишут «Важные истории».

Еще один похожий контракт журналисты нашли в Московской области. Он был заключен за девять дней до крушения танкеров, но отменять его не стали.

По данным журналистов, всего в рамках контрактов на отдых в санатории Анапы должны отправить 4500 сирот, детей без попечения родителей, детей с инвалидностью, а также одаренных и социально активных детей.

Отдых должен быть организован вплоть до ноября 2025 года, при этом, как отмечают «Важные истории», несколько поездок придутся на лето. Стоимость контрактов, заключенных властями Татарстана и Волгоградской области, составляет почти 179 миллионов рублей, стоимость контракта властей Подмосковья — 21,3 миллиона рублей.

Журналисты выяснили, что власти Татарстана заключили как минимум пять контрактов с базой отдыха «Витязево» в Анапе, которой владеет 22-летний Георгий Кориафили. Брат его отца, муниципальный депутат от «Единой России» Леонид Кориафили, был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, а весной 2023 года задержан.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов, мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. В том числе пострадали пляжи Анапы — популярного у россиян курорта.

24 января глава Минприроды Александр Козлов доложил Владимиру Путину, что восстановление пляжей Анапы начнется только в четвертом квартале 2025 года, а завершится в мае 2026 года. «Это как раз межсезонье, пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае, и работа техники на пляже не будет мешать отдыхающим», — сказал Козлов. При этом, как заявил Козлов на следующий день, состояние пляжей в Анапе к летнему сезону 2025 года «должно быть приведено к нормативному», мазута на них остаться не должно.

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