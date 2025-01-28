В Стокгольме задержали мужчину, пытавшегося въехать на автомобиле на территорию посольства России

В Стокгольме полиция задержала мужчину, который пытался 28 января на автомобиле въехать на территорию российского посольства, расположенного на улице Йорвельсгатан на острове Кунгсхольмен.

Представитель полиции сообщил, что причиной задержания стала попытка «грубого незаконного проникновения на территорию», пишет Aftonbladet. Задержанному около 45 лет, информации о его мотивах и гражданстве нет.

Об инциденте полиции около 7 утра сообщил охранник российского посольства.

В конце ноября 2024 года над территорией посольства пролетел беспилотник, сбросивший красную краску. Инцидент тогда квалифицировали как вандализм. Пресс-служба российского посольства назвала этот случай «далеко не первым и не единственным» — до этого «неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество российской дипмиссии», говорилось в сообщении.