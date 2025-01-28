Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству рассмотрела несколько инициатив, касающихся ужесточения законодательства об «иностранных агентах», пишет «Интерфакс».

Как заявил глава комиссии, депутат Василий Пискарев, в частности, предлагается значительно увеличить штрафы за несоблюдение закона об «иноагентах» — граждан предлагается штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас — от 500 до 1000 рублей), для должностных лиц штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей (сейчас — от 2000 до 4000 рублей), а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Такую поправку Пискарев объяснил тем, что существующие штрафы «не удерживают от правонарушений». Он также добавил, что депутаты обсуждают введение штрафов до 50 тысяч рублей за неправильную маркировку материалов «иноагентов». По словам Пискарева, некоторые «иноагенты» маркируют свои материалы «в искаженном виде, например, приписывая к ним антироссийские лозунги».

Кроме того, депутаты разработали законопроекты, позволяющие отозвать у «иноагента» лицензию на преподавание. Предполагается, что люди и организации с таким статусом не смогут проводить никакие образовательные мероприятия. Сейчас «иностранным агентам» запрещено преподавать только в школах и вузах. Также думская комиссия хочет запретить «иноагентам» получать муниципальное финансирование — с 2022 года аналогичный запрет действует в отношении государственного финансирования.

Когда именно предложения комиссии по иностранному вмешательству зарегистрируют в Госдуме как законопроект, Пискарев не уточнил — но отметил, что депутаты собираются сделать это «скоро».

Всего в реестре «иноагентов» Минюста РФ на конец января 2025 года значатся 921 человек и организация. Среди тех, кто наделен этим статусом, есть писатели, музыканты, актеры и другие представители творческих профессий, многие из которых продолжают работать в России.

В конце 2024 года Владимир Путин подписал закон о создании спецсчетов для «иноагентов». Предполагается, что после вступления закона в силу, люди с этим статусом будут обязаны перечислять фактически любой доход, в том числе от продажи имущества, на специальный рублевый счет, распорядиться деньгами с которого можно будет только после снятия статуса «иноагента».

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