В аэропорту Пусана сгорел самолет. Пассажиров успели эвакуировать

Пассажирский самолет загорелся перед вылетом из международного аэропорта Пусана, второго по величине города в Южной Корее, сообщает агентство «Рёнхап».

Пожар произошел вечером 28 января на борту лайнера авиакомпании Air Busan, который должен был вылететь рейсом в Гонконг. Возгорание возникло в хвосте самолета, после чего огонь распространился на фюзеляж.

На борту лайнера в этот момент находились 169 пассажиров и семеро членов экипажа. Всех их оперативно эвакуировали по надувному трапу. Пострадавших в результате инцидента нет.

О причинах пожара не сообщается.

В конце декабря 2024 года в Южной Корее при посадке в аэропорту города Муан разбился «боинг» авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. На борту лайнера находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа. В катастрофе выжили двое. 179 человек погибли.

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