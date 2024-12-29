В Южной Корее разбился пассажирский самолет. Погибли 179 человек

Поисковая операция на месте крушения самолета Jeju Air в аэропорту Муана, 29 декабря 2024 года Jung Yeon-Je / AFP / Scanpix / LETA

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, на борту которого находился 181 человек, разбился в Южной Корее, сообщает агентство «Рёнхап». Крушение произошло в 9:07 29 декабря по местному времени (3:07 мск). Самолет следовал рейсом из Бангкока в Муан, расположенный примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула.

Во время приземления в аэропорту лайнер, у которого не были выпущены шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену ограждения, развалился на несколько частей и загорелся.

На борту самолета находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.

Согласно информации национальной пожарной службы, в результате катастрофы погибли 179 человек. Двух человек удалось спасти: это пассажирка и стюардесса. «После того, как самолет столкнулся со стеной, пассажиров выбросило из самолета. Шансы на выживание крайне малы, — сказал представитель пожарной службы. — Самолет почти полностью разрушен, и опознать погибших сложно». Официально властями подтверждена гибель 120 человек.

연합뉴스 Yonhapnews

Причиной крушения самолета Jeju Air, по предварительным данным, мог стать отказ шасси из-за столкновения с птицами. За несколько минут до крушения в правом двигателе Boeing был виден дым.

Гендиректор Jeju Air Ким Ли Бэ заявил, что разбившийся самолет был в исправном состоянии, постоянно обслуживался и «не имел признаков отклонения от нормы». Он пообещал, что компания окажет всю необходимую помощь семьям погибших.

Jeju Air, основанная в 2005 году, считается первым и крупнейшим лоукостером Южной Кореи. Разбившийся «боинг» Jeju Air был произведен в августе 2009 года и считался относительно новым. Всего у компании было 39 таких самолетов.