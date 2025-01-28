Reuters: Китай и Индия приостановили закупку российской нефти

Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трейдеров. Это произошло на фоне возросших затрат на фрахте танкеров, которые не попали под американские санкции.

В индийской нефтегазовой компании Brant Petroleum Corp. сообщили об отсутствии новых предложений по поставкам в марте. Там ожидают сокращения грузов по сравнению с декабрем и январем. Обычно Индия получает предложения на поставку российской нефти в середине каждого месяца.

После того, как 10 января США ввели санкции против нефтегазовой отрасли и кораблей российского теневого флота, стоимость фрахта танкеров, не попавших под ограничения, выросла «на несколько миллионов долларов». Это, соответственно, привело к тому, что премия российской сырой нефти ESPO выросла на три-пять долларов за баррель по сравнению с маркой ICE Brent.

В 2024 году 36% нефтяного импорта Индии и почти пятая часть китайского импорта приходились на Россию.

10 января Минфин США объявил об очередном масштабном пакете санкций, затронувших компании «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефть» с их нефтеперерабатывающими заводами, а также 183 судна российского теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленных 60 долларов за баррель. По подсчетам аналитиков, всего под санкции уже попало около 10% мирового флота нефтяных танкеров.

После введения новых санкций сообщалось, что у берегов Китая и России встали на якорь как минимум 65 нефтяных танкеров.