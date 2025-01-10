США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»

Минфин США ввел блокирующие санкции против «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти».

В черный список также были внесены дочерние компании «Газпром нефти» — нефтеперерабатывающие заводы в Москве и Омске, добывающие предприятия, такие как «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «Газпромнефть-Оренбург», а также аффилированные зарубежные структуры.

Под санкции также попал «Роснефтефлот» (дочерняя структура «Роснефти»), «Игносстрах» и «Альфастрахование», которые занимаются страхованием морских перевозок — в том числе перевозок нефти и ее производных.

В США 20 января заканчиваются полномочия администрации Джо Байдена. В последний месяц Белый дом выделил два крупных пакета военной помощи Украине — на 2,5 миллиарда и на 500 миллионов долларов. Таким образом уходящая администрация усиливает позиции Киева перед возможными переговорами об окончании боевых действий, которые, как считается, может инициировать Дональд Трамп.

О том, что США планируют ужесточение санкций против экспортеров российской нефти, агентство Bloomberg писало еще в середине декабря. По его данным, Байден долгое время отказывался от этого варианта, опасаясь резкого роста цен на энергоносители, но изменил позицию на фоне снижения нефтяных котировок из-за переизбытка топлива на мировом рынке.