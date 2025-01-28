«Радио Свобода»: спутниковые снимки показывают, что Россия начала вывозить военную технику из Сирии

Грузовые суда «Спарта» и «Спарта II», принадлежащие компании «Оборонлогистика», которая работает на Минобороны РФ, начали вывозить военную технику из порта Тартус — пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Сирии. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные изданием «Радио Свобода».

Вечером 27 января журналисты «Радио Свобода» показали снимки, снятые в района порта Тартус 18 и 27 января. Сравнив их, журналисты пришли к выводу, что «Спарта II» уже покинула порт, одновременно с этим с причала пропала часть техники, которую было видно на снимках от 18 января. Судно «Спарта» остается в порту, но на ближайшую к нему площадку, которая была пустой 18 января, к 27 января сгрузили контейнеры.

О том, что корабли «Спарта» и «Спарта II» пришли в порт Тартуса, со ссылкой на исследование спутниковых снимков 24 января сообщала «Би-би-си». Опрошенные изданием эксперты говорили, что это, вероятно, свидетельствует о том, что Россия начала эвакуировать свой военный контингент из Сирии.

«Би-би-си» подчеркивала, что свозить технику в порт Тартуса российские военные начали еще в середине декабря 2024 года. Тогда же СМИ сообщали о движении российской военной техники на север, где расположена база, из других районов страны. Издание «Важные истории» в декабре писало, что Россия, вероятно, начала подготовку к выводу войск из Сирии — на снимках были видны самолеты, а также части зенитно-ракетного комплекса C-400, которые привезли на авиабазу Хмеймим.

Российский военный контингент разместили в Сирии в сентябре 2015 года, когда сирийский президент Башар Асад потерял контроль над большей частью страны, захваченной боевиками « ». Военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия были основными пунктами дислокации российских войск в Сирии.

После падения режима Башара Асада в конце 2024 года, вопрос о том, потеряет ли Россия контроль над базами, оставался открытым. В декабре Bloomberg писал, что Россия близка к соглашению о сохранении своих баз в Сирии. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в свою очередь заявляла, что ЕС обсудит с новыми властями Сирии вывод российских военных баз из страны. 21 января новые власти Сирии, сместившие Асада с поста президента, расторгли соглашение с российской компанией об управлении портом Тартус.

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