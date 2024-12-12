Bloomberg: Россия близка к соглашению с сирийскими боевиками о сохранении своих военных баз в стране
Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух своих военных баз в Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Договоренность позволит Кремлю сохранить авиабазу Хмеймим и порт в Тартусе.
По словам одного из российских собеседников, в Минобороны России считают, что у них есть «неофициальное понимание» с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» о том, что российские силы могут остаться на базах в Сирии. При этом источник подчеркнул, что ситуация все еще может измениться на фоне нестабильной обстановки в Сирии.
9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что пока преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе. «В любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим, что [идет] такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому потребуется время. И потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», — отмечал представитель Кремля.