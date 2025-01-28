Патриарх Кирилл призвал объявить сатанизм «экстремистским движением» в России. Потому что сатанисты попирают ценности, за которые военные гибнут в «зоне СВО»

Предстоятель РПЦ Кирилл призвал объявить сатанизм в России «экстремистским движением», пишет «Интерфакс».

«Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения», — сказал патриарх. Он назвал «недопустимым», что сатанисты сейчас беспрепятственно проводят в России обряды и открыто ведут сообщества в социальных сетях. Кирилл выразил мнение, что сатанизм это «идеология, которая разрушает наше национальное самосознание, а значит ослабляет наш народ, провоцирует некое разделение в обществе».

И задумаемся: в зоне проведения , на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами.

Патриарх также выразил мнение, что государство должно противодействовать распространению оккультизма среди населения, публичному навязыванию через рекламу деструктивных религиозных учений и практик.

С предложением запретить в России сатанизм и признать его «экстремистским движением» летом 2024 года выступали в Госдуме. Участники круглого стола в парламенте объединяли под понятием «сатанизм» крайне широкий круг явлений, в том числе молодежные субкультуры.

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